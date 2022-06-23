عادت صناعة الطيران بقوة. يمكن القول إن حالة النجاح التي تشهدها هي المشكلة الأكبر التي يواجهها هذا القطاع. هذه هي رسالة اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، خلال مشاركة قادة الصناعة في الاجتماع السنوي للاتحاد المنظّم في العاصمة القطرية، الدوحة.

إنهم يخرجون من أسوأ أزمة بتاريخ الصناعة نوعًا ما. لا يتمكن هذا القطاع من تلبية الطلب ببساطة. وشهدت المطارات في أوروبا وأمريكا فوضى بالسفر مجدّدًا خلال عطلة نهاية الأسبوع. التقى ريتشارد كويست، مذيع CNN، بويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، ليستوضح منه عن الأمر.