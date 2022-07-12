التقط مصور الفيديو، هاري شيمين، مقطعًا مهيبًا يظهر انهيارًا جليديًا أثناء تسلق جبل في قرغيزستان، حيث نجا و9 أشخاص آخرين كانوا في المنطقة من الحادثة دون أن يصابوا بأذى.

وكانت درجات الحرارة على ارتفاع 12 ألف قدم في ذلك الجزء من جبال الهيمالايا على الحدود شمالي الصين تقارب 21 درجة مئوية في الأيام السابقة، وهذه درجات دافئة، الأمر الذي يدفع بعض الخبراء إلى الاعتقاد بأنه السبب وراء الانهيار.

ووقعت حادثة مشابهة الأسبوع الماضي في جبال الدولوميت الإيطالية بعد موجة حرارة هناك، حيث قتل 11 شخصًا كانوا على الجبل في ذلك الوقت.