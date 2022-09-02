هدد طيار تابع لشركة ساوث ويست إيرلاينز بإلغاء رحلة بعد أن أبلغ مسافرون أن أحد الركاب استخدم خاصية "AirDrop" بأجهزة أبل لإرسال صور عارية لبقية المسافرين.

وفي إعلانه، قال الطيار "اربطوا أحزمتكم وأوقفوا إرسال صورًا عارية"، وذلك قبيل إقلاع رحلة كانت متجهة من هيوستن إلى كابو في سان لوكاس.

ويمكن سماع الطيار في مقطع الفيديو وهو يقول "إذا استمر هذا أثناء تواجدنا على الأرض، سأضطر إلى العودة إلى البوابة، وسيتعين على الجميع المغادرة، وعلينا أن نُدخل الأمن وسوف تفسد الإجازة. لذا يا رفاق، أيًا كان معنى "Airdrop"، توقفوا عن إرسال الصور العارية، ولنوصلكم إلى كابو".

وانتهى الأمر بهذه الطريقة، حيث التزم الجميع بالتصرف السليم، وتوقف الشخص عن إرسال الصور، ولم يضطر الطيار إلى العودة بالطائرة ومكنوا من الإقلاع في نهاية المطاف.