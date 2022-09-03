يقدم المسؤولون في مدينة توبيلو بولاية ميسيسيبي الأمريكية تحديثًا بشأن الشخص المشتبه به في سرقة الطائرة الصغيرة والتهديد بالاصطدام بها عمدًا بأحد مراكز وول مارت التجارية المحلية. ويوافينا بيت مونتين مراسل CNN بالتفاصيل عن عملية اعتقال موظف المطار المشتبه به بالسرقة والتهديد بتحطيم تلك الطائرة.

كانت الطائرة المسروقة من طراز "Beechcraft King Air"، وهي طائرة ذات محركين توربينيين من نوع طائرة ركاب تتسع لحوالي ثمانية أشخاص.

وقد حلقت الطائرة فوق المنطقة لمدة خمس ساعات، وليس فقط فوق متجر "وول مارت"، إنما فوق الأحياء المجاورة وفوق غابة وطنية قريبة من المنطقة أيضًا.