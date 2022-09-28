كان إيمرسون كولينز مسافرًا على متن رحلة الخطوط الجوية الأمريكية من لوس أنجلوس إلى دالاس عندما بدأت الضوضاء الغريبة على جهاز المذياع للطائرة قبل الإقلاع واستمرت بشكل متواتر أثناء الرحلة.

وبحسب ما قال كولينز، فإن الأصوات بدت وكأنها تصدر من "شخص ما يعاني من مشاكل غازات في الجهاز الهضمي أو شيء من هذا القبيل".

تراوحت النظريات في سبب الأصوات الغريبة بين "هل يقوم شخص ما بقرصنة أنظمة المذياع الخاصة بالخطوط الجوية الأمريكية؟" إلى "طائرة مسكونة، بمن ستتصل؟".

بينما علق أحدهم قائلًا "لقد مررت أنا وزوجتي بهذه التجربة أثناء رحلة طيران للخطوط الجوية الأمريكية في يوليو".

وسمع ركاب ما لا يقل عن 3 رحلات "أصوات أنين وصراخ" صادر من مذياع الطائرة.

وبسبب الحادثة، أصدرت الخطوط الجوية الأمريكية بيانًا قالت فيه: "أنظمة جهاز المذياع على متن طائراتنا سلكية ولا يوجد تدخل خارجي"، وأضافت شركة الطيران إن "فريق الصيانة لدينا قام بفحص دقيق للطائرة ونظام المذياع... وحدد أن الأصوات كانت ناتجة عن مشكلة ميكانيكية في مكبر الصوت الخاص بالمذياع".