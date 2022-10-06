من الموثق جيدًا أن حيتان الأوركا القاتلة هي حيوانات مفترسة فعالة وفي بعض الأحيان تصطاد أسماك القرش، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصويرها وهي تهاجم سمكة قرش بيضاء كبيرة وتفترسها.

لقد تم تصوير هجوم واحد لكن الباحثين يعتقدون أن 3 أسماك قرش أخرى ربما تكون قد قُتلت أيضًا.

ويقول الدكتور سيمون إلوين، مديرالبحث البحري في جامعة ستيلينبوش في مقاطعة ويسترن كيب بجنوب أفريقيا، "إن الحيتان الأوركا القاتلة حيوانات اجتماعية وذكية للغاية.

وإن أساليب الصيد الجماعي التي تتبعها تجعلها مفترسات فعالة بشكل لا يصدق."