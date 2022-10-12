أوضح المقدم سالم بن علي، المتحدث باسم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أهمية البيانات البيومترية في تسهيل المعاملات والإجراءات على المواطنين والمقيمين والزائرين، وذلك في مقابلة مع CNN بالعربية على هامش معرض "جايتكس" 2022.

وقال المقدم بن علي: "اليوم توجهات حكومتنا الرشيدة هي تسهيل جميع الخدمات الحكومية، وهنا أنا أتكلم عن تسهيل إجراءات السفر وإنهاء المعاملات من لحظة وصول المتعامل أو المسافر لدولة الإمارات سواء للمواطن أو المقيم أو الزائر إلى وقت خروجه من الدولة".

وتابع قائلا: "الهدف الرئيسي من البيانات البيومترية هو جمع البيانات الكبيرة أو الضخمة للمتعاملين والتركيز على تقليل المدة لأي إجراء يتم في مطار دبي أو على مستوى خدمات إقامة دبي، نحن ولله الحمد وصلنا لمدة ثوان ولكن نحن اليوم نطمح لتقليل هذه الثواني عبر ما نسميه اليوم المطار السلس بدون تدخل بشري وبإجراءات أمنية صارمة".