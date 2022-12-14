بعد مرور أكثر من 100 عام على زيارة جدها الأكبر، جاك كارتييه، البحرين، اتّبعت فرانشيسكا كارتييه بريكيل، المؤرخة، وحفيدة عائلة كارتييه، الرائدة في مجال المجوهرات، خطاه في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، متوجهة إلى هذه المملكة بهدف استكشاف تجارة اللؤلؤ.

وخلال الرحلة، التي نظّمها معهد البحرين للّؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات)، زارت المؤرخة محافظة المحرّق، ومناطق الغوص، واستخراج اللؤلؤ الطبيعي، وتعرّفت على التغيّرات التي طرأت على مجال استخراج، وتجارة اللؤلؤ خلال القرن الماضي، بحسب الموقع الرسمي لوكالة الأنباء البحرينية "بنا".