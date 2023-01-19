ألقي القبض على امرأة يوم الثلاثاء بعد أن قالت الشرطة الأمريكية، إنها قامت برش عدد من الأشخاص بمطفأة حريق واعتدت على عدد من الضباط في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي بولاية جورجيا الأمريكية.

كانت لوري ستانتون تسافر عبر مطار أتلانتا في رحلة مع فتيات أخريات والتقطت ما حدث في سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو على موقع فيسبوك.

يُظهر مقطع فيديو تم التقاطه سحابة من المواد الكيميائية حيث يقوم الناس بتهوية وجوههم لتجنب استنشاق المسحوق.

في الجزء الخلفي من المشهد، يمكن رؤية الضباط وهم يحاولون اعتقال المشتبه بها على أرض المطار.

تستذكر ستانتون رؤية المرأة وهي تركض للصعود إلى الطائرة وتشتم الموظفين عندما لم يسمحوا لها بركوب الطائرة.

وقالت ستانتون لـCNN إنه بعد ذلك، أمسكت المرأة بمطفأة حريق ورشّت وجه حارس أمن.

وقالت ستانتون، التي تعمل كتقني جراحة: “لقد عملت في المجال الطبي منذ 22 عامًا، وهذه الأشياء شديدة الخطورة للاستنشاق“.