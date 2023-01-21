صيد العمر.. شاهد طفلًا يصطاد سمكة قرش بيضاء ضخمة أثناء رحلة بحرية

تمكن كامبل كينان، البالغ من العمر 12 عامًا، من اصطياد سمكة قرش بيضاء كبيرة علقت في خيط صنارته أثناء رحلة صيد مع عائلته قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية.

يقول الطفل كامبل الذي يحب صيد السمك إن يومهم كان يمر ببطء إلى أن علق جسم ضخم بخيط صنارته.

يقول الصياد المحترف الذي كان يرافق العائلة في الرحلة إن الأمر استغرق حوالي ساعة من الزمن حتى تمكنوا من إخراج السمكة خارج الماء.

بلغ طول سمكة القرش أكثر من 3 أمتار بقليل ووزنها أكثر من 200 كيلو غراما.

قاموا بوضع علامة عليها حتى يتمكن الخبراء من دراسة أنماط هجرتها، ثم سمحوا لها بالعودة للمياه مجددًا.

وفي تقرير فانيسا ميدينا مراسلة محطة WSVN الإخبارية المزيد عن تفاصيل هذا الموضوع.