أصيب 7 أشخاص جراء اضطرابات شديدة تعرضت لها طائرة تابعة لخطوط "لوفتهانزا" الألمانية التي كانت متجهة من ولاية تكساس الأمريكية إلى ألمانيا وأجبرت الطائرة على الهبوط بشكل اضطراري في دالاس.

وتقول المرأة التي صورت الفيديو إنها كانت قد انتهت للتو من الأكل. وكانت على وشك الذهاب إلى الحمام عندما حدث الاضطراب فجأة، وهكذا وصفت الأمر:

"أثناء تقديم العشاء، كان هناك فجأة رياح القص (اختلاف سرعة الرياح واتجاهها في الغلاف الجوي)، زادت الطائرة من ارتفاعها، ثم هوت 1000 قدم. كان الأمر أشبه بسقوط حر بشكل غير متوقع لمدة 5 ثوانٍ من أعلى أفعوانية، أطباق وأواني زجاجية وصلت السقف.. كانت هناك لحظة قلت فيها يا إلهي هل سألتقي بابنتي"