قامت أسرة قدمت من ولاية نورث داكوتا إلى جنوب ولاية فلوريدا برحلة صيد بحرية مذهلة في مياه فورت لوديرديل.

حصلت الأسرة على مفاجأة العمر وذلك باصطياد سمكة قرش أبيض كبير.

ساعد بسحب تلك السمكة الضخمة ثلاثة رجال كانوا على متن القارب السياحي المخصص لرحلات الصيد البحرية وتمكنوا من جرها لسطح المياه.

ولكن وقبل أن يسمحوا لها الرحيل قام الرجال ومن بينهم قبطان الرحلة بأخذ صور تذكارية ومقاطع فيديو للغنيمة المذهلة.

ولكن أحد الأطفال قرر أن يطلق اسمًا على تلك السمكة لتبقى في ذاكرته للأبد.

ولدى لين مارتينيز مراسلة محطة WSVN الإخبارية المتعاونة مع شبكة CNN المزيد من التفاصيل.