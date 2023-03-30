شاهد كيف استقبلت الهند 4 فهود ولدت بعد أكثر من 70 عامًا على انقراضها

أعلن وزير البيئة الهندي، الأربعاء، أنه بعد أكثر من 70 عامًا على إعلان انقراض الفهود رسميًا في الهند، باتت البلاد مجددًا موطنًا لأربعة فهود حديثي الولادة.

وولدت الأشبال من سٍيايا وفريدي، وهما اثنان من الفهود الثمانية التي أعيد تأهيلها، وأحضرت من ناميبيا إلى حديقة كونو الوطنية في الهند بولاية ماديا براديش في وسط البلاد، خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، كجزء من خطة حكومية لإعادة 50 من القطط الكبيرة بالهند إلى موطنها خلال السنوات الخمس المقبلة.

ووصف وزير البيئة بوبندر ياداف ولادة الفهود بتغريدة على "تويتر" بأنها "حدث بالغ الأهمية في تاريخ الحفاظ على الحياة البرية لدينا".

كما رحّب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالإعلان ووصفه بأنه "خبر رائع".

ويأتي الإعلان عن وصول صغار الفهود بعد أيام فقط على وفاة أحد الفهود الناميبية، وهي أنثى تدعى ساشا، بسبب مرض الكلى.

ورغم إعلان الهند لانقراض الفهود لديها في عام 1952، إلا أنها تجوب الآن أحد المنتزهات الوطنية في البلاد مجدّدًا.

وتتكوّن المجموعة التي وصلت من ناميبيا في سبتمبر/ أيلول، من ثلاثة ذكور وخمس إناث من الفهود البالغة، ضمنًا ساشا وسيايا، وفق ما ورد في بيان صحفي صادر عن صندوق حفظ الفهد في ناميبيا (CCF).

وتم نقل الحيوانات من منطقة الحجر الصحي إلى مناطق التأقلم في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، لتطلق في ما بعد في الحديقة.

وفي فبراير/ شباط، تم إحضار عشرات الفهود الأخرى، سبعة ذكور وخمس إناث من جنوب أفريقيا، التي وقّعت اتفاقية مع الهند لإدخال عشرات الفهود إلى البلاد خلال العقد المقبل.