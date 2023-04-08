مشاهد سادتها البهجة.. شاهد أطول مائدة إفطار رمضانية في مصر

وسط أجواء رمضانية فريدة، شهد حي المطرية، التابع لمحافظة القاهرة، الخميس، تنظيم "أكبر مائدة إفطار في مصر" بطول بلغ نحو ألف متر، والتي جمعت حولها الآلاف من أهالي الحي إلى جانب الضيوف من شتى أنحاء مصر وخارجها أيضاوزود المنظمون هذه الموائد بوجبات ساخنة إلى جانب العصائر والحلويات الشرقية لإفطار الصائمين في مشهد مفعم بالمحبة والمودة، وزيّنت شوارع المنطقة بالبالونات بألوانها المختلفة، وزينة شهر رمضان، ووضعوا لافتات لإحياء ذكرى الراحلين من أهالي المطرية الذين شاركوا في المائدة خلال السنوات الماضية. وتعد مائدة "إفطار المطرية" بمثابة طقس رمضاني يقام في منتصف شهر رمضان من كل عام، بدأه أهالي الحي منذ عام 2013.