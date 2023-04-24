حالة ذعر وقلق.. راكبة توثق لحظة اندلاع حريق بجناح طائرة خلال رحلة جوية

وثقت راكبة لحظة اندلاع حريق بجناح طائرة في رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 2228، متجهة من مطار تشارلوت دوغلاس الدولي إلى مطار دالاس فورت وورث ليلة الخميس.

قالت فرانكي ليغينغتون: "كنا نقلع كالمعتاد، عندما ترتفع العجلات نشعر ببعض الارتطام. وفجأة سمعنا انفجارًا".

وأضافت: "لا أحد يعرف ما الذي يحدث، لذا فإن أول ما يخطر في بال الجميع هو أن الطائرة ستنفجر. لذلك يمسك الجميع بحقائبهم محاولين الهرب والركض في الممر".

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الأمريكية لـ"Channel 9" إن الطائرة كانت بها مشكلة ميكانيكية، وسبب الحريق غير واضح.