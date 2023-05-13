فضحته الكاميرا.. شاهد كيف كُشفت حيلة "يوتيوبر" أسقط طائرته عمدًا

اعترف تريفور دانيال جاكوب للسلطات بأنه خطّط لإسقاط طائرته في مقطع فيديو قام بتصويره ونشره على يوتيوب.

وأعلن مسؤولو وزارة العدل، الخميس، أنّ أحد مستخدمي يوتيوب (29 عامًا)، سيقر بذنبه في تهمة فيدرالية موجهة إليه بعدما دمّر حُطام طائرة أسقطها عمدًا، لكسب مشاهدات.

وفي وقت لاحق، جمع حطام الطائرة وتخلّص منها لعرقلة تحقيقات الفيدراليين، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى بكاليفورنيا.

وأفاد البيان أنّ الطيّار والقافز المظلي وافق على الاعتراف بذنبه.

وتواصلت CNN مع محامي جاكوب للتعليق.