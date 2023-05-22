انتشرت سحابة سوداء عبر مياه أحد أكثر المعالم شهرة في روما، حيث ألقى نشطاء في مجال المناخ الفحم في نافورة "تريفي".

وألقت الشرطة القبض على سبعة نشطاء ووجهت لهم تهم التخريب، ووصف مسؤولو المدينة المحتجين بـ "مخربي البيئة"، بينما وصف عمدة روما الحادث بأنه هجوم "سخيف" على التراث الفني للمدينة.

وأدان النشطاء استخدام الوقود الأحفوري ، مشيرين إلى الوضع الأخير في شمال إيطاليا حيث تسببت الفيضانات القاتلة في نزوح عشرات الآلاف ، وهو ما يقول الباحثون إنه مؤشر على أزمة المناخ المتسارعة.

يأتي هذا الاحتجاج الأخير بعد قيام نفس المجموعة الناشطة بإلقاء الفحم في نافورة "الأنهار الأربعة" في ساحة "نافونا" في مايو/ أيار، وفي نافورة "باركشيا" بالقرب من قاعدة "الدرجات الإسبانية" في أبريل/ نيسان.

وبينما تم تنظيف نافورة "تريفي" الآن، فإن أزمة المناخ والغضب المتزايد للناشطين لم ينته بعد.