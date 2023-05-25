دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ينتاب العديد من الأشخاص مشاعر الخوف والرهبة بمجرد مشاهدة حيوان الأسد من بعيد، فما بالك إذا كنت تقف معه داخل القفص، ويقفز من فوقك؟

وهذا ما فعله بالضبط المغامر اللبناني، طوني، والملقب بـ"المايسترو"، مع أحد أكثر الحيوانات التي يُحبّها.

وحقق المغامر اللبناني نجاحًا كبيرًا في بداية مسيرته على قناة "يوتيوب"، التي تقدم مختلف التجارب المجنونة والمتطرفة.

وبعد أن تحدى الأسد بتناول الطعام، في مقطع فيديو حقق ما يزيد عن 6 ملايين مشاهدة، قرّر المغامر اللبناني أن يرفع سقف التحدي أثناء تواجده بمصر.

وقبل يوم من التصوير، قضى حوالي ساعة واحدة في قفص الأسد حتى يتعرّف عليه، علمًا أنه متدرّب منذ صغره على الاختلاط بالبشر والتقاط الصور.

وكان يجب أن يلتزم المغامر اللبناني بالهدوء لأن أي حركة سريعة أو مباغتة قد تُشعر الحيوان بالخوف، ما يدفعه إلى إبداء ردّ فعل عكسي.

ولم يكتف "المايسترو" بوجوده داخل القفص مع الأسد وحيدًا، وإنما أراده أن يقفز فوقه أيضًا.

وكانت هذه من بين أصعب المشاهد التي صورها المغامر اللبناني على قناته عبر "يوتيوب".

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من متابعي "المايسترو"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المغامر اللبناني في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "ردة فعل الناس هي السبب وراء تصويري لفيديوهات شبيهة".