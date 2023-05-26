ذكرت الشرطة المحلية أنه تم القبض على رجل في الثلاثينيات من عمره في مطار دايغو لصلته بفتح باب الطائرة فيما كانت لا تزال في طريقها إلى الهبوط.

وهبطت الطائرة التابعة لشركة آسيانا إيرلاينز بسلام في مدينة دايغو الكورية الجنوبية يوم الجمعة، بعدما فتح بابها في الجو قبل وقت قصير من هبوطها على مدرج المطار، بحسب ما قال مسؤولن في الشركة لـCNN.

وقال مسؤول لـCNN إن الطائرة كانت على بعد دقيقتين إلى ثلاث دقائق تقريبًا من الهبوط وكانت على ارتفاع 700 قدم فوق الأرض عند فتح الباب، مضيفًا أن رجلاً في الثلاثينيات من عمره كان جالسًا في مقعد الطوارئ يبدو أنه من فتح الباب.

وتُظهر مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تدفقات قوية من الرياح تهب في مقصورة الطائرة بعد فتح الباب.