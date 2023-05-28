شاهد لحظة هجوم مباغت لتمساح كبير على مرشد سياحي بأمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما كان هدفه فقط عرض الأنماط المذهلة للتماسيح أمام جمهوره على وسائل التواصل الاجتماعي، حدث ما لم يكن في الحسبان.

وفي ولاية فلوريدا الأمريكية، التقط عالم الأحياء والمرشد السياحي الكندي، أوين بجورجان، أحد التماسيح الصغيرة بشبكته الخاصة، رغم وجود والدته على بعد أمتار قليلة.

وبمجرد ما أن سمعت صوت طفلها، الذي بدا وكأنه يخبرها أنه في خطر، استجابت لندائه على الفور.

وهرعت بدورها لملاحقة عالم الأحياء الكندي لاستعادة ما سُلب منها (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وكان بجورجان يعلم جيدًا بالمخاطر المترتبة على مثل هذا الفعل، خاصة لدى التعامل مع تمساح صغير بوجود تمساح كبير آخر.

وبمجرد موافقته على هذه المخاطرة المحسوبة، وقعت سلسلة لا تصدق من الأحداث.

وأوضح عالم الأحياء الكندي أنه كان يتمتع بخبرة مهنية سابقة بالتعامل مع التمساح، ولكن ليس عندما تتواجد الأم.

وقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "شعرت بتهديد كبير، وركضت بأسرع ما يمكن".

ولا يزال بجورجان يتحدّث عن هذه الحادثة مع صديقه ومصوّر مشهد المطاردة، ديف تيبوت، إذ أوضح: "كنا في حالة صدمة شديدة بسبب اللحظة التي سجلناها.. وكنا نشعر بالامتنان أننا جميعنا بخير".

ويُعد هذا المشهد جزءًا من فيلم وثائقي تعليمي وترفيهي عن الطبيعة، صوّره كلًا من بجورجان وتيبوت، ويُعرف باسم Hidden Corners: Florida، أي "الزوايا المخفية: فلوريدا".

ويعمل بجورجان حاليًا على على سلسلتين وثائقتين من "الزوايا المخفية" في المنطقة حول جبال الأبالاش في الولايات المتحدة، وساحل بحيرة إيري في كندا.

ونشر أيضًا 4 سلاسل أخرى من "الزوايا المخفية" عبر قناته على "يوتيوب"، والتي تُعرف باسم "Owen’s Hiking And Adventures".