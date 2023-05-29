وجهًا لوجه.. سمكة قرش تتحدى مصورًا فوتوغرافياً لإثبات الأقوى بينهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أسماك القرش كائنات مائية، عادة ما يُساء فهمها، هذا ما يعتقده التشيلي روجر كونيغ، وهو مصور فوتوغرافي تحت الماء.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال كونيغ المُقيم في مدينة سيدني الأسترالية حاليًا: "في المستقبل، أعتقد أنّنا سننظر إلى الوراء، ونشعر بالإحراج من الطريقة التي تعاملنا بها مع أسماك القرش".

وأوضح المصور، والذي يعمل كمرشد للرحلات الاستكشافية، ومدربًا للغوص الحر، مع تنظيمه تجارب تمنح المشاركين فرصة للتفاعل مع تلك الكائنات، أنّها "لا تعتبرنا طعامًا، وتنتج الحوادث بشكلٍ أساسي عن ارتكاب أخطاء، أو قيامها بقضمات اختبارية تهدف من التحقق من العناصر غير المعروفة التي تصادفها".

وتكون غالبية المواجهات بين البشر وأسماك القرش سلميّة، إذ تأتي هذه الكائنات لإلقاء نظرة، ثم تغادر بعد وقتٍ قصير، بحسب ما ذكره.

وفي مقطع فيديو وثّقه في "محمية نجوثونجولي الطبيعية"، التقط كونيغ واحدة من المواجهات السلمية مع أسماك القرش. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وفي تلك المواجهة المحدّدة، والتي حصدت أكثر من 30 ألف مشاهدة عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، حاولت أنثى قرش النمر الرّملي تقييم من الأقوى بينهما عبر قيامها بحركات مختلفة.

وبعد المرور بجانبه عدّة مرّات، اتّجهت السمكة نحوه مباشرة لمعرفة ردّ فعله، وما إذا كان سيسبح بعيدًا.

ويمكن رؤية سمكة القرش لاحقًا في الفيديو، وهي تكشف عن بطنها للمصور، ما يوحي بشعورها بالثقة تجاهه.

وأشار المصور إلى أن هناك الكثير من المؤشرات التي تساعدنا على رصد التغيّر في سلوك هذه الأسماك، مثل وضعية جسمها، ومستوى التوتر في حركتها، وطريقة اقترابها من الأشخاص على وجه الخصوص.

وتلعب أسماك القرش دورًا بيئيًا مهمًا، وتحافظ على صحة النظام البيئي البحري.