أصبحت سفينة "Carnival Sunshine" السياحية في مأمن الآن لكن عاصفة عنيفة هددت الوقت الممتع الذي كان يحظى به جميع ركابها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ووثق أحد الركاب الرياح الشديدة والأمواج في ذلك اليوم، ووصف العاصفة بـ"المرعبة"، بينما قال إن عائلته كانت تخشى من عدم نجاتهم في حال تم قذفهم إلى الماء.

كما يظهر مقطع فيديو نشر على الإنترنت بعض الأشياء التي كانت تطفو في الممرات الداخلية المغمورة.

وأدت العواصف إلى تأخير عودة السفينة إلى الميناء في تشارلستون بكارولينا الشمالية، في حين أن مسؤولي السفينة التجارية قالوا إنها تبحر الآن في رحلتها القادمة.