دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما يخوض العديد من الأشخاص تجربة السفاري واستكشاف الحياة البرية في وقت النهار، هل سبق أن فكرت بخوض التجربة ذاتها ولكن ليلًا؟

وقد يعتبر البعض أن الأمر مخيف.

ولكن، إذا كنت من محبي الإثارة والأدرينالين، فلن تتردّد للحظة واحدة في خوض تجربة كهذه (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وهذا ما فعله بالضبط مدون السفر العُماني، حارث الشريقي، لدى زيارته محمية "بحيرة مبورو" الوطنية في أوغندا، والتي تحتضن العديد من الحيوانات مثل الغزلان، والجاموس الأفريقي، والزرافات، والفهود، وغيرها.

كيف تختلف عن الرحلات النهارية؟

وتتميز رحلات السفاري الليلية بنشاط بعض الحيوانات، التي تختبىء من حرارة الشمس نهارًا، كما تتيح إمكانية مشاهدة اصطياد الأسود والفهود بشكل أكبر.

وقال الشريقي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "ستراودك مشاعر القلق والخوف في تجربة السفاري ليلًا، ولكن يغلب عليها أيضًا مشاعر الإثارة والحماس والمتعة".

وهناك عدد من إجراءات السلامة التي يتم اتخاذها في عين الاعتبار، كنوع السيارة المستخدمة، والامتناع عن النزول في بعض الأماكن التي تعيش فيها الحيوانات المفترسة.

ومن بين الحيوانات التي شاهدها الشريقي ليلًا: الخنازير البرية، والجاموس الأفريقي، وحمير الوحش، وأنواع مختلفة من الغزلان، وأفعى الكوبرا، والضباء، والزرافات.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من متابعي مدون السفر العُماني، كما حُفز بعضهم على خوض التجربة ذاتها.

وأوضح الشريقي: "شعور رائع أن أتواجد في قلب غابات إفريقيا ليلًا، وأسمع صوت الطبيعة فقط.. تجربة استثنائية ومغامرة حقيقية سأكررها مجددًا في وجهات مستقبلية".