بينها دبي وجدة..قائمة بالمدن العربية الأعلى تكلفة للوافدين لعام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تصدرّت هونغ كونغ قائمة أغلى المدن في العالم للعمال الأجانب، وفقًا لتقرير مسح تكاليف المعيشة لعام 2023 الصادر عن "ميرسر". وحلّت سنغافورة في المرتبة الثانية، بعد أن قفزت ستة مراكز منذ العام الماضي، بينما احتلت مدينة زيورخ في سويسرا المركز الثالث.

ويشمل الترتيب لهذا العام 227 مدينة من جميع أنحاء العالم، حيث يقيس التقرير تكلفة المعيشة وفقًا لأكثر من 200 عنصر في كل مدينة، بما في ذلك الإسكان، والنقل، والطعام، والملابس، والسلع المنزلية، والترفيه. ويهدف هذا التحليل إلى توفير معلومات أساسية لأصحاب العمل، لتصميم حزم تعويضات فعّالة وشفافة للموظفين الدوليين.

وفيما يتعلق بالمدن العربية، احتلت دبي بدولة الإمارات المركز الأول على صعيد العالم العربي والمرتبة الثامنة عشرة على الصعيد العالمي. وتلتها مدينة جيبوتي في المرتبة الثانية، ثم العاصمة الإماراتية أبوظبي في المرتبة السابعة والأربعين على مستوى العالم.

تعرّف في الفيديوغراف أعلاه إلى نظرة شاملة لترتيب الدول العربية فيما يخص تكاليف المعيشة للعمال الأجانب، وفقًا لتقرير "ميرسر" لتكاليف المعيشة لعام 2023.