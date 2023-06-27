دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يستمتع الكثير من السعوديين ببرودة أجواء الشتاء في موسم الرحلات البرّية، أو "الكشتة" كما يُطلقون عليها، حيث يمارسون فيها عادات التخييم، وسط أجواء هادئة وبعيدة كل البعد عن ضوضاء وصخب المدن.

ويصطحب السعوديون معهم أحيانًا أدوات الطبخ لتحضير أطباق الطعام التقليدية. وقد يكتفي بعضهم بإشعال النار لشرب الشاي، أو الكرك، أو القهوة وسط الطبيعة الخلّابة.

وفي مدينة حائل بالمملكة العربية السعودية، قضى حمدان الشمري أجمل أوقاته في جلسة برّية ستجعلك تتمنى مرافقته في المرة القادمة.

ونشر الشمري مقطع فيديو، عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، يُظهر جلسة شبابية فريدة على خلفية تضاريس جبلية ساحرة، برفقة اثنين من حيوانات الريم العربي، وهما يسرحان من حوله بالبرّية.

وقال الشمري في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "كشته عفوية، لكنها تميزت بحضور هذه الحيوانات".

واكتملت تجربة الشمري بوجوده في حائل، وتحديدًا بقرية "توارن"، التي تتفرّد بجمال جبالها الشاهقة وطبيعتها المميزة (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ علّق الشمري: "شعور ومنظر جميل لا تمّل منه العين".

حائل في السعودية

وتقع حائل بين جبل شمر شمالًا وجبل سلمى جنوبًا، وفقًا لما ذكره موقع "روح السعودية"، وتشتهر باستضافة الفعاليات العالمية، ومنها مهرجان الصحراء الذي يحتفي بثقافة المنطقة، ورالي حائل الدولي، حيث تُقام سباقات رالي السيارات، وعربات الدفع الرباعي، والدراجات النارية عبر صحراء النفوذ، وحائل، والبقاع، والغزالة، وقرية أم القلبان.