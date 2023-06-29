عُماني يوثق تجربته بأعلى منفذ حدودي بالعالم بين باكستان والصين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ممر "خنجراب" الواقع بين باكستان والصين يُعتبر من أصعب المنافذ الحدودية التي يمكن عبورها، وخاصة أنه الأعلى في العالم.

وتنطوي تجربة المرور عبر المنفذ، الذي يقع على ارتفاع يتجاوز الـ4،600 متر، تحمّل البرد القارس، والتكيّف مع التنفس فوق المرتفعات الشاهقة، بحسب ما ذكره الرحالة العماني، زاهر حمود الرواحي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

ونجح الرواحي في عبور هذا المسار المليء بالتحديات في مايو/أيار، شارحًا أنّ ما شجّعه على خوض هذه المغامرة يتمثل بـ"تضاريسه الصعبة، ومكانه الغريب" (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

ويُشكّل المعبر أعلى نقطة على طريق "كارامورام" السريع، والذي يمتد لـ1،300 كيلومتر.

وتعرّف العُماني إلى هذا المنفذ بفضل مقاطع فيديو توثّق تجارب المغامرين بين تضاريسه، ولكن كان الفرق يتمثل بخوضهم للرحلة على متن سيارة، بينما قرر الرواحي القيام بذلك على متن دراجة نارية.

وكان ذلك صعبًا بشكلٍ خاص بحسب ما ذكره الرحالة العُماني بسبب تعرض أصحاب الدراجات النارية للهواء وحالة الطقس بشكلٍ مباشر، مقارنةً بسائقي السيارات.

واستغرقت رحلته من العاصمة الباكستانية إسلام أباد إلى حدود الصين 14 يومًا تقريبًا.ووقع العُماني في حب الترحال وخوض المغامرات بعد أن بدأ بقيادة الدراجة النارية في عام 2018.

وحتّى الآن، تمكّن المصور من استكشاف 16 دولة تقريبًا، ومنها اليمن، وإيران.