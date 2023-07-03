شاهد..سرطان البحر يستخدم قنديل البحر المقلوب للاختباء من مفترسيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في عام 1998، اندهش المصور الروسي يوري إيفانوف، من جمال الحياة البحرية في مصر. وجعله ذلك ينطلق في رحلة لتوثيقها بأشكالها الزاهية.

وعلى مرّ الأعوام، تمكّن إيفانوف من رصد مشاهد بديعة من قاع المحيط، وخصوصًا بعد قضاء فترات طويلة في جزيرة بالي الإندونيسية المعروفة بحياتها البحرية المتنوعة.

وشملت أكثر المشاهد التي وثّقها إثارةً للاهتمام مقطع فيديو يُظهر العلاقة التكافلية بين قنديل البحر المقلوب (Cassiopeia andromeda)، وسرطان البحر (Dorippe frascone).

وقال إيفانوف في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "غالبًا ما يحمل هذا النوع من سرطانات البحر الأحياء البحرية كشكلٍ من أشكال التمويه، والاختباء، وحماية نفسه من الحيوانات المفترسة"، مضيفًا: "في غالبية الحالات، يصطاد سرطان البحر قنافذ البحر ليحملها على ظهره، ولكنه يصطاد قناديل البحر في حالاتٍ نادرة".

وفي مقطع الفيديو الذي وثقه في يناير/كانون الثاني من عام 2022 (شاهد الفيديو أعلاه)، يظهر قنديل البحر بمجسّاته البارزة فوق سرطان البحر سريع الحركة.

وأوضح المصور الروسي أن مجسّات قناديل البحر هذه تحتوي على الطحالب، ولهذا السبب، يحرص الكائن على توجيهها للأعلى نحو الشمس، مؤكدًا: "لم أكن أخطّط لتوثيق هذا المشهد، وكان الأمر صدفة. وشعرت بسعادة غامرة لرؤية تلك المخلوقات البحرية الرائعة".