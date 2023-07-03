بـ"الكندورة".. إماراتي يقفز من سماء دبي و"الغترة" تثير فضول متابعيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تتخيلّ شعور القفز بالمظلة من ارتفاع آلاف الأقدام فوق مدينة دبي بدولة الإمارات؟

وأضاف المغامر الإماراتي عبد الرحمن المعمري لمسته الخاصة، ولفت انتباه العديد من روّاد وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قرر ارتداء اللباس الإماراتي التقليدي، أي "الكندورة"، خلال تجربة القفز بالمظلات في دبي (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وبعيدًا عن سحر دبي من السماء، لفت انتباه الكثير من الأشخاص أمر واحد، ويتمثل بكيفية ثبات "الغترة"، وهي جزء من اللباس الإماراتي التقليدي، على رأس المعمري، في مثل هذا النزول السريع من السماء.

وكان المغامر الإماراتي قد وضع خوذة خفية أسفل "الغترة"، حتى يتمكن من تثبيتها.

وقال المعمري في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "المشهد من السماء جميل جدًا.. وبعد أن سافرت وقفزت في دول كثيرة من حول العالم، يمكنني القول إن دبي تبقى الأفضل والأجمل بكل تأكيد".