عانت من إصابة بالغة..أمريكي يوثق القدرات الشفائية السريعة لسمكة قرش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثناء الغوص قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية، شهد قبطان أحد القوارب والمصور الأمريكي جون مور، موقفًا يُجسِّد قدرات الشفاء الخارقة لأسماك القرش.

وبتاريخ 27 مارس/آذار، صادف مور أنثى سمكة قرش، من فصيلة "قرش الثور" تحديدًا، تعاني من عضّة كبيرة بالقرب من منطقة الخياشيم في الجانب الأيمن من رأسها.

وكان هذا قبالة ساحل بلدة جوبيتر بالتحديد.

وعادةً ما تأتي أسماك "قرش الثور" إلى هذه المنطقة بشكلٍ موسمي.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال مور: "لم أكن أخطّط لرؤية سمكة القرش هذه مرّة أخرى، ولكن كنت أبحث عنها بالتأكيد على أمل توثيق رحلة شفائها".

ولكنّ شاءت الأقدار أن صادفها المصور بعد نحو شهر، وكان ذلك بتاريخ 24 أبريل/نيسان.

ووثّق مور المواجهة عبر عدسة كاميرته (شاهد الفيديو أعلاه)، إذ قال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "يُظهر الفيديو الثاني (المُلتقط في أبريل/نيسان) الخصائص الشفائية المعجزة لأسماك القرش".

ولم تُدهش قدرات الطبيعة المصور وحده، إذ حصد مقطع الفيديو الذي نشره عبر منصة "إنستغرام" أكثر من 50 ألف مشاهدة، وذلك من دون الأخذ بعين الاعتبار ملايين المشاهدات التي حصدها الفيديو بعد مشاركتها عبر منصات أخرى، بحسب ما ذكره.

وأكّد المصور: "تفاجأتُ من ردود الفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي على هذا (المشهد)، مع حصده ملايين المشاهدات عبر العديد من المنصّات. وأنا سعيد لشعور الأشخاص بالحماس بشأن قدرات شفاء أسماك القرش مثلي".

ورأى المصور أنّ أسماك القرش، وخصوصًا تلك من فصيلة "قرش الثور"، كائنات يُساء فهمها.

وتتمتّع هذه الكائنات بذكائها الشديد، كما أنّها تتغذّى على الأسماك بشكلٍ حصري.

ورغم أنّها تعضّ البشر أحيانًا، إلا أن هذه المواقف تحدث عن طريق الخطأ عند تواجدها في المياه العكرة، بحسب ما ذكره، مؤكدًا أنّ البشر "ليسوا ضمن قائمة طعامها".