دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غالبًا ما ترتبط عملية استخراج العسل بمشهد العمال وهم يرتدون بدلة واقية، إضافةً لغطاء الرأس لإبقاء لدغات الحشرات بعيدًا عن أجسامهم. ولكن، أدهش المهندس العُماني، أسعد الخاطري، متابعيه عبر الإنترنت بمقطع فيديو لاستخراج عسل السمر بطريقة مدهشة (شاهد الفيديو أعلاه).

ويظهر الخاطري في مقطع فيديو نشره عبر "انستغرام"، وهو يقوم بإزاحة النحل عن خلية النحل بيديه العاريتين حتّى يتمكّن من قطع الخلية لاستخراج العسل.

وقال الخاطري في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "يتوجب عليك أن تتمتّع بالخبرة الكافية للتّعامل بطريقة هادئة أثناء إزالة النحل من برواز العسل"، موضحًا أنّ "استخراج العسل من الجبال وطريقة الحصول عليه ليس بالأمر السهل، إذ يحتاج الأمر إلى خبرة في طريقة البحث عن خلايا النحل، ورصد أماكن تواجدها".

ورُغم أن غالبية الأشخاص يفضلون ارتداء الملابس الواقية، إلا أنّ الخاطري أشار إلى أنه يفضل ملامسة النحل ليديه، ويتعامل معه بكل هدوء وثقة.

ويبدأ موسم عسل السمر، والمشهور أيضًا باسم عسل البرم، مع بدء تزهير أشجار السمر التي تنتشر كثيرًا في محافظة الظاهرة، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء العمانية.

ويتغذى النّحل على رحيق زهور السمر التي يُنتج منها عسل البرم.

ويتميّز عسل البرم برائحة زهرة السمر البارزة، وقوامه الثقيل، ولونه الغامق. ويتحوّل لونه إلى الأسود بعد مرور فترة من فرز خلايا العسل.