تبلغ كلفته 2.3 مليار دولار.. شاهد أحدث معلم ترفيهي في لاس فيغاس

أضاءت واحدة من أكبر شاشات LED في العالم أجواء مدينة لاس فيغاس الأمريكية لأول مرة بعرض مذهل في احتفالات 4 يوليو، ويُعتبر MSG Sphere أكبر مجسم دائري في العالم بعرض 516 قدمًا وارتفاع 366 قدمًا.

وسيستوعب الموقع 18 ألف شخص وسيستضيف مختلف الفعاليات الترفيهية والرياضية، بينما سيكلف بناء المجسم الدائري - الذي يبلغ حجمه 580 ألف قدم مربع - ما قيمته 2.3 مليار دولار.

وتلتف شاشة LED بدقة 16kحول الجمهور، لتصنع تجربة غامرة.

ومن المقرر افتتاح المجسم الدائري في سبتمبر 2023، على أن تكون حفلة فرقة U2 أول فعالية رئيسية في المكان.