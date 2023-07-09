تشبه رأس الفيل.. شلالات بـ7 مستويات "تثير الإعجاب" في تايلاند

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "لوحة فنية طبيعية".. بهذه الكلمات، يصف مدون السفر العراقي، أحمد عبدالسلام، أحد أجمل الشلالات في العالم، وتحديدًا في تايلاند.

وتُعرف باسم شلالات "إيروان"، وتقع في بلدة كانشانابوري، غرب البلاد.

وتتميز بمياه فيروزية اللون، تتدفق وسط الغابات الاستوائية الكثيفة، ما يُشكّل منظرًا ساحرًا وخلّابًا.

ليس ذلك فحسب، وإنما تتألف شلالات "إيروان" من 7 مستويات، ضمن محمية طبيعية ضخمة.

ولم يتردّد عبدالسلام لحظة واحدة في زيارة هذه الشلالات (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

ووصف مدون السفر العراقي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية المشهد بأنه عبارة عن "مياه صافية وأشجار كثيفة وهدوء مريح للأعصاب".

وبدأت رحلة عبدالسلام من إحدى محطات القطار في بانكوك. وبعد أقل من 3 ساعات، وصل مدون السفر العراقي إلى بلدة كانشانابور، حيث استأجر سيارة تاكسي لتقلّه إلى موقع الشلالات، برحلة استغرقت حوالي ساعة كاملة.

وأوضح عبدالسلام أن مكان الشلالات ضخم، ويتطلب المشي وسط غابة مليئة بالأشجار الاستوائية.

وبحسب ما ذكره موقع "Thai National Parks"، تأسس منتزه "إيروان" الوطني في عام 1975، حيث يغطي مساحة قدرها 550 كيلومترًا مربعًا.

وجاءت تسمية المنتزه والشلالات على اسم الفيل الأبيض بالرؤوس الثلاثة في الأساطير الهندوسية. ويُقال إن الطبقة العليا من الشلالات تشبه رأس الفيل.

الحياة البريّة

ونظرًا إلى العدد المحدود من المسارات، فإن إمكانية مشاهدة الحياة البرّية في منتزه "إيروان" الوطني محدودة للغاية.

ومن بين الثدييات، تنتشر قرود المكاك والخنازير البرّية في منتزه "إيروان" الوطني.

وفي عمق الغابة، يمكن العثور على بعض الحيوانات الأكثر إثارة، مثل الغزال النباح، والفيلة الآسيوية، وغزلان الصامبر.

ولم تخل زيارة عبدالسلام من التحديات، أبرزها تصوير الموقع بجميع تفاصيله والاستمتاع بجماله، إذ استخدم بدوره نوعين من الكاميرات.

وكانت الأولى كاميرا احترافية من نوع "Sony A7IV"، بينما استخدم كاميرا أخرى صغيرة في تصوير المقاطع داخل الشلالات والمياه.

وحاز مقطع الفيديو أعلاه على إعجاب العديد من متابعي مدون السفر العراقي، خاصة أنه استطاع نقل تجربته في زيارة الشلالات بصورة احترافية.

وقد يكون أفضل وقت لمشاهدة شلالات إيروان خلال أول 3 أشهر من السنة.

هل تُفكّر بزيارتها؟