أكثر من 325 يومًا مشمسًا في السنة.. ما سر هذا الساحل الإسباني؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عندما يتعلق الأمر بالعطلات على الشاطئ، يُعتبر ساحل "كوستا ديل سول" في إسبانيا من إحدى الوجهات الأوروبية المفضلة منذ عقود طويلة.

ويعود السبب بشكل أساسي إلى طقسه الجميل، مع أكثر من 325 يومًا مشمسًا في السنة.

وإذا كنت تحبّ الشمس وتشعر بتفاؤل عند رؤيتها، فما عليك سوى زيارة هذا الساحل الأوروبي (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

ويتألف ساحل "كوستا ديل سول" من حوالي 120 شاطئًا مختلفًا، تُغطي إجمالي مساحة 161 كيلومترًا على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح موقع "Visit Costa del Sol" الإلكتروني أن الشاطئ لا يوفر فرصة الانفصال عن ضغوط الحياة اليومية فحسب، بل يحمل أيضًا مجموعة من الفوائد الصحيّة والعقلية لأجسامنا.

وكان مدون السفر العراقي، أحمد عبدالسلام، من بين السياح الذين لفت انتباههم هذا الساحل المشمس، إذ قال في مقابلة مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "المكان هادئ ومريح للأعصاب".

كيف تصل إليه؟

ويمكن استخدام وسائل النقل العام لزيارة الساحل بكل سهولة من مدينة مالقا، في جنوب إسبانيا.

وينصح مدون السفر العراقي بزيارة الساحل خلال المناخ المعتدل بين أشهر مايو/ أيّار ويونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول. وسبتمبر/ أيلول وأغسطس/ آب.

وإليكم قائمة ببعض أفضل الشواطئ التي تقع على ساحل "كوستا ديل سول"، والذي يُعرف أيضًا بـ"ساحل الشمس":

شاطئ بوريانا

شاطئ مارو

شاطئ كالا ديل مورال

شاطئ إل كاستيلو

شاطئ بيل بيل

شاطئ إلكريستو

شاطئ أرتولا كابوبينو

شاطئ ريال دي زاراجوزه

وبعيدًا عن كونه مشمسًا طوال العام، يكمن جمال "كوستا ديل سول" أيضًا في تنوع المدن والقرى القريبة منه.

وتعود بعض هذه القرى للصيّادين، مثل قرية كاريولا، ويفضل السياح مطاعم الأسماك والمأكولات البحرية بشكل خاص.

هل تُفكّر بزيارته قريبًا؟