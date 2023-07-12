مصر.. "جنة سرية مخبأة" على شكل العين تثير إعجاب محبي السفر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سمعت عن شاطئ "النيزك" في مصر؟ ويكتمل شغف الكثير من الأشخاص بزيارة شواطئ غريبة من حول العالم. ويُعد "النيزك" أحد هذه الشواطئ العديدة والجميلة.

ولم يستطع المصور المصري، عبد الرحمن نظمي، مغادرة الشاطئ من دون رصده بعدسة كاميرته من السماء (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

ويحظى شاطئ النيزك، أو "الجنة السرية المخبأة على كوكبنا"، بحسب ما وصفته هيئة تنشيط السياحة المصرية، بالشهرة بين محبي السفر حول العالم.

ووفقاً لما ذكرته هيئة تنشيط السياحة المصرية، يقع هذا الشاطئ على بعد 8 كيلومترات من جنوب مرسى علم، أي على مسافة ما يقارب 20 دقيقة من منتجع "بورت غالب".

ولعلك تتساءل عن سبب تسمية شاطئ النيزك بهذا الاسم، إذ يعتقد نظمي أن تسميته جاءت من حقيقة ارتطام نيزك بالأرض.

ورغم أن علماء الجيولوجيا نفوا احتمال صحة هذه القصة، إلا أن اسم المكان وجماله لا يزالان يجذبان الأشخاص من حول العالم.

مياه فيروزية اللون

ويُعتبر شاطئ النيزك عبارة عن بحيرة صغيرة متصلة بالبحر، حيث تملؤها مياه فيروزية شفافة ستسحرك بجمالها.

ويمكن للمرء أن يسترخي بعيداً عن صخب الحياة اليومية، أو ممارسة الغطس، وزيارة البحيرة التي تأخذ شكل العين.

وفي حال التخطيط لزيارة شاطئ النيزك، يمكن أيضاً زيارة محمية "صمداي" للشعاب المرجانية، إذ تقع على بعد 5 دقائق فقط من تلك الجنة الفيروزية.