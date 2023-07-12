مشاهد تكشف عن شكل سمكة "الملاك" في مصر.. ما سر تسميتها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتبر السمكة الملائكية بلا شك واحدة من أجمل الأسماك بسبب ألوانها الزاهية.

وكان المصور المصري، محمد يونس، من بين الأشخاص الذين سنحت لهم فرصة مشاهدة أسماك الزينة في بيئتها الطبيعية (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وقال يونس في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "سمكة جذّابة وفضولية.. تتواجد أنواع عديدة منها، وكل نوع يتميز بلون مختلف عن الآخر".

وصوّر يونس مقطع الفيديو أعلاه في محمية صمداي، جنوب البحر الأحمر، بمدينة مرسى علم، في مصر، لافتًا إلى أن التصوير لم يكن سهلًا، بسبب سرعة حركة السمكة، والتي كانت دائمًا ما تختبئ بين الشعاب المرجانية.

وأوضح موقع "Ocean Conservancy" الإلكتروني أن اسم السمكة قد جاء من شكلها الفريد، وتحديدًا بسبب زعانفها الطويلة.

وإذا نظرت إليها من الجانب، ستُلاحظ أن صورتها الظلّية تشبه إلى حد كبير رأس وأجنحة ولباس ملاك.

ويُساعدها شكلها الفريد على السباحة والدوران تحت الماء بسهولة.

بيئتها الطبيعية

وأشار موقع "Ocean Conservancy"، أن الأسماك الملائكية تعيش في المحيطات الهندية، والأطلسية، وغرب المحيط الهادئ، وفي موائل المياه المالحة الدافئة الضحلة، مثل الشعاب المرجانية.

وحاز مقطع الفيديو أعلاه على إعجاب العديد من متابعي المصور المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.