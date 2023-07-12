"ثلوج متراكمة" وسط صحراء أبوظبي.. هل هذه "أجمل" بحيرة بالإمارات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تبحث عن واحدة من أجمل البحيرات الموجودة في دولة الإمارات؟

وتتواجد بحيرة طويلة ذات بقع ملحية في صحراء منطقة الوثبة التابعة للعاصمة أبوظبي، والتي تُعتبر بمثابة محطة سياحية، تجذب المواطنين، والمقيمين، والسياح.

وقرّر المصور الفلبيني، فيليب فالسادو زيارتها ورصدها بعدسة كاميرته (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

ماذا نعرف عنها؟

وتُعد هذه البحيرات عبارة عن مسطحات مائية غير ساحلية، حيث تحتوي على تركيز عال من الأملاح، وقد تكون ملوحتها أعلى من مياه البحر أحياناً بسبب زيادة نسبة بخار الماء فيها.

ونظراً إلى أن العاصمة أبوظبي تُعتبر موقعاً ساحلياً، تتركز الملوحة في بعض الأراضي بشكل أعلى مقارنة بغيرها.

وكان قد أوضح المرشد السياحي الإماراتي، فهد الحوسني، وهو يعمل لدى شركة "ToursByLocals" لـCNN سابقًا أن هذه البحيرة قد ظهرت بسبب أعمال الحفريات في بعض مناطق أبوظبي، ووجود تجمعات من الأملاح البحرية منذ مدة طويلة تحت هذه الرمال، مضيفًا: "أصبحت منطقة جاذبة للكثير من الناس والمهتمين في مجال البحيرات المالحة، وذلك منذ اكتشافها من قبل السكان المحليين.. ومن الممكن أن تكون هناك حياة جديدة لبعض النباتات أو الطيور ترتبط بتلك البحيرة".

وتشكلت بحيرة الملح في الوثبة، لتعكس لوحة جميلة، كأنها ثلوج متراكمة، بحسب ما وصفه البعض.

وواجه فالسادو عددًا من التحديات عند زيارته لبحيرة الوثبة المالحة، وأبرزها الأجواء العاصفة، ولكنه نجح في رصد مقطع فيديو شامل، بحيث يعطي فكرة لجميع متابعيه حول كيفية الوصول إليها.

وقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "جمال البحيرة بملوحتها.. عندما يتحول الماء إلى رقائق ملحية، ستشهد صورة مثيرة للاهتمام وفريدة من نوعها في دولة الإمارات"

هل تفكر بزيارتها؟