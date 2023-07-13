دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربما تكون قد زرت جبل المقطم في مصر سابقًا، واستمتعت بإطلالاته الرائعة على كافة معالم العاصمة القاهرة التاريخية.. ولكن، قد تكون فاتتك إحدى مغاراته الخفية والبعيدة عن أعين الناظرين.

وتُعرف بكونها مغارة "السحر والشعوذة"، حيث تتواجد في الجهة المقابلة لقلعة صلاح الدين الأيوبي، التي تُعتبر من بين أبرز المعالم السياحية في مصر.

وكان مدون السفر المصري، أحمد زهران، وصاحب قناة "AhmedZahran76" على "يوتيوب"، جريئًا بما فيه الكفاية لدخولها.

وقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "ستجد بين زواياها الكثير من الأسرار الغريبة والمخيفة"، مضيفًا أنه توجد رموز وكتابات على جدران المغارة، والتي يتم استحضار الجن من خلالها في أعمال السحر والشعوذة.

ويزيد موقع المغارة من غموضها، حيث لا يوجد طريق ممهد للصعود إليها.

وانتاب زهران، وهو يُمارس التصوير منذ 4 سنوات، مشاعر الخوف عند وصوله إلى باب المغارة.

وشعر بالقلق حين سمع أصوات خفافيش تصدر منها (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

ويعتبر المصريون جبل المقطم هو الجبل الحقيقي الوحيد في القاهرة، رغم أن العديد من الأشخاص يصنفونه كهضبة، بحسب ما أوضحه موقع "Tour Egypt" الإلكتروني.

ويتراوح ارتفاعه ما بين 400 و500 قدم. ويقع مباشرة شرق القاهرة. ويُقال إنه تسميته جاءت من أطرافه المنقطعة، بحسب ما ذكره زهران لموقع CNN بالعربية.

ويأمل مدون السفر المصري زيارة جميع المواقع الفريدة التي تحتضنها بلاده، وتوثيقها على شكل فيديوهات بهدف عرضها للناس عبر منصة "يوتيوب".