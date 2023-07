لا بد أن معجبي أغاثا كريستي شعروا بأنهم كانوا ضمن إحدى رواياتها الغامضة يوم الجمعة عندما تقطعت بهم السبل فجأة أثناء تجولهم في منزل الكاتبة السابق في إنجلترا، حيث كان أكثر من 100 سائح يزورون قصر "غرينواي" في منطقة ريف ديفون عندما أطاحت عاصفة بشجرة كبيرة وتسببت بسدّ الطريق الوحيد المؤدي إلى المكان.

مع انتشار خبر محنتهم، قام أشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي على الفور بإجراء مقارنات مع رواية كريستي “And Then There Were None” حيث اختفى فيها حوالي 10 غرباء واحداً تلو الآخر في قصر ديفون.