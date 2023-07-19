وسط حالة من الفوضى.. إصابة ركاب بالإعياء جراء عطل بتكييف طائرة

أصيب شخص واحد على الأقل بالإعياء داخل طائرة تابعة لشركة "دلتا" كانت عالقة على مدرج مطار هاري ريد الدولي في لاس فيغاس متجهة إلى أتلانتا، الإثنين، حيث كانت درجة الحرارة في الخارج 111 درجة فهرنهايت ولا يوجد تكييف في المقصورة.

وصفت كريستا غارفين الوضع في الطائرة قائلة: "لقد كانت مجرد فوضى في هذه الطائرة. كانت هناك امرأة تسير في الممر بدت وكأنها على وشك الإغماء، وانتهى بهم الأمر بوضع قناع أكسجين لها. لقد تقيأ الناس، وقد أغمي عليهم، وذهبوا إلى دورات المياه".

تم إلغاء الرحلة إلى أتلانتا في النهاية، واعتذرت شركة الطيران وأصدرت بيانًا قالت فيه: "تبحث فرق دلتا في الظروف التي أدت إلى درجات حرارة غير مريحة داخل تلك المقصورة".