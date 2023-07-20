أكبر فجوة بسريلانكا.. إماراتي يوثق منحدر "نهاية العالم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل فكّرت يوماً بزيارة موقع "نهاية العالم"؟ وبالنسبة لمدون السفر الإماراتي، راشد السعد، فالإجابة هي: مدينة نوارا إليا، سريلانكا.

ويُعتبر أحد المواقع الغريبة التي ستجعلك تشعر للوهلة الأولى بالخوف والتوتر. ولكنه أيضًا من بين المعالم النادرة في العالم، التي تستقطب الكثير من المغامرين.

وإذا راودك الفضول حول سبب تسميته بـ"نهاية العالم"، فإن الأمر يرتبط بشدة انحداره، وارتفاعه الذي يزيد عن 4 آلاف قدم، أي حوالي 1,200 متر.

وبحسب ما ذكره موقع "Nuwara Eliya Info" الإلكتروني، يحتضن المكان أكبر فجوة في سريلانكا.

ويقع تحديدًا على حدود مناطق نوارا إليا، وبادولا، وراتنابورا، وسهول هورتون.

ويتميز موقع "نهاية العالم" بتنوعه البيولوجي الغني (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وبداية، ستشهد حقول الأرز الجميلة. وستمشي بين أشجار الصنوبر، وغابات "مونتانا"، ومزارع الشاي.

وستمرّ أخيرًا عبر غابة ضبابية، حتى تصل إلى منحدر "نهاية العالم".

ولكن حذّر السعد الأشخاص، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية بعدم الاقتراب من المنحدر كثيرًا حتى لا يُصابوا بأي أذى.

وأوضح الموقع الإلكتروني أن الزوار سيشاهدون مزارع الشاي، وشلالات المياه المتدرجة، والبحيرات الضبابية، وحقول الأرز، والمياه المالحة الوردية في بلدة هامبانتوتا، وغيرها.

ورغم أن جمال المكان يكمن في متعة الوصول إليه، إلّا أنه يتطلب أيضًا لياقة بدنية، إذ يستغرق 3 ساعات متواصلة من السير للوصول إليه.

هل تُفكّر زيارته؟

وقد يكون أفضل وقت للسفر إلى موقع "نهاية العالم" من بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول حتى منتصف شهر أبريل/ نيسان.

وينصحك المغامر الإماراتي بزيارته عند الساعة الـ5 فجرًا حتى تصل في الوقت المناسب.

وفي حال تأخرت، لن تستطيع مشاهدة إطلالة المكان الساحرة، لأن الغيوم ستحجب المنظر.