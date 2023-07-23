دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تريد عيش تجربة فريدة من نوعها، وبعيدة كل البُعد عن ضجيج المدن وروتينها الممل؟

يُعد كور الغابة من بين أهم المواقع والمقاصد السياحية التي تُميّز سلطنة عُمان، وتحديدًا قرية العلياء، بمحافظة جنوب الباطنة.

ويتميز بمشاهده الأخّاذة التي تشدّ الناظر إليها منذ المرة الأولى، حيث توجد بركة مائية عميقة تُحيط بها الشلالات وبعض الأشجار.

وبحسب ما ذكره موقع البوابة الإعلامية في سلطنة عُمان، تقع هذه الوجهة في بداية مصب الأودية القادمة من الجبل الأخضر.

ويتوافد السياح من داخل البلاد وخارجها لزيارتها طوال العام، نظرًا لما تتمتع به من سحر خاص وفريد.

وقرر المصور العُماني، فهد الحسني، الاستمتاع في هذا المكان بأسلوبه الخاص.

واستخدم جذع شجرة حتى يتجوّل في بركته المائية (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وقال الحسني في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "تجربة ممتعة وجميلة.. كان الجذع بشكل تنين، واستخدمته كقارب في البركة حتى يُساعدني على السباحة"، مضيفًا أن مسار المشي كان طويلًا وصعبًا وخطيرًا، إذ يصل طوله إلى حوالي 20 كيلومترًا ذهابًا وإيابًا، ويتطلب لياقة بدنية عالية.

وبذلك، حاول زيارة المكان في فصل الشتاء، للاستمتاع بنسمات الهواء الباردة.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من متابعي الحسني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واندهش كثيرون من تجربة ركوبه جذع الشجرة وسط الطبيعة الساحرة.

وأوضح الحسني: "جمال المكان لا يوصف.. وستنسى تعبك كلّه بمجرد وصولك إلى النهاية".

وبدوره، يأمل المصور العُماني بتعريف الناس إلى أجمل الأماكن الطبيعية الموجودة في البلاد، والتي تستحق المشاهدة والاستمتاع بها.