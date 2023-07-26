دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن قابلت "حرامي الأسماك"؟ ربما سيكون من الصعب أن تلمحه بسبب سرعته الصاروخية في اصطياد فريسته.

ولكن، نجح المصور السعودي، مازن شفيع، في رصد "الأطيش البني"، وهو أحد الطيور البحرية الساحلية النادرة التي تستوطن جزر البحر الأحمر.

ويتميز طائر الأطيش البني بأسلوبه البهلواني في اصطياد الأسماك.

ولكن لا يخلو هذا الأسلوب من الطيش والعشوائية في بعض الأحيان، إذ أن هدفه الحصول على سمكة بأقل جهد وتكلفة.

وعندما يحين وقت الغداء، يُحلّق هذا الطائر عاليًا بحثًا عن تجمعات الأسماك الصغيرة، في المياه المفتوحة أو بالقرب من الحيود المرجانية والجزر.

وبمجرد ما أن تحين الفرصة المناسبة، يُغيّر اتجاهه بشكل مفاجئ، ويرمي بجسمه في الماء بسرعة "كالقذيفة الصاروخية"، بحسب ما وصفه شفيع.

وفي غضون ثوانٍ معدودة، يخرج إلى سطح الماء حاملًا بمنقاره سمكة صغيرة.

ويعود أخيرًا إلى التحليق باحثًا عن وجبة طعام جديدة (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وأوضح شفيع أن الطائر يثني جناحيه بشكل يمنحه انسيابية عالية لاختراق سطح الماء بسرعة قصوى. كما يمتلك مرونة للغوص تحت الماء لمطاردة الأسماك.

ورغم مهارته العالية في الغوص واصطياد الأسماك، إلّا أن الطائر يلجأ للتطفل على غنائم الطيور الأخرى عند شحّ الغذاء.

ولن يتردد بسرقة الأسماك حتى من أفواه الطيور اليافعة والصغيرة.

ومن هنا، جاءت تسميته بـ"حرامي الأسماك".

وبحسب ما ذكره موقع "Egyptian Geographic" الإلكتروني، يعتبر طائر "الأطيش" واسع الانتشار، رغم أنه مهدد بالانقراض.

وينتشر في جميع أنحاء الكرة الأرضية، ما عدا القارة القطبية الجنوبية.

وعادة ما يعيش "الأطيش البني" في مجتمعات كبيرة، حيث ينشط ليلًا ويستريح نهارًا. كما يُفضّل التنقل بين الأعشاش ليلًا حفاظًا على بيضه.

وقال شفيع في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "شدّني الطائر بسبب شكل منقاره الغريب والمختلف عن بقية الطيور البحرية.. يغطي اللون البني الداكن أجنحته ورقبته، بينما يظهر ناصع البياض من جهة الصدر وأسفل الجناحين".