أمريكي يضيع وسط متاهة من الرمال الملونة ويثير الإعجاب بمشاهد خيالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تخيّلت يوماً أن تضيع وسط متاهة من الرمال الملونة؟ ما يدور في مُخيلتك حاليًا لن يُشبه واقع وسحر وادي Buckskin Gulch في أمريكا!

وبسبب حبّه للمغامرة، لم يتردد المصور الأمريكي، أليك سيلز تراوش، في زيارته ورصده بعدسة كاميرته.

ويعتبر وادي Buckskin Gulch من بين عجائب الطبيعة الخلّابة. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

ويتميز في كونه أحد أطول الأخاديد ذات الفتحات المستمرة في العالم، بحسب ما أوضحه موقع مكتب إدارة الأراضي في الولايات المتحدة.

ويمرّ عبر حوالي 16 ميلًا من التكوينات الفريدة والجدران المتموجة من الحجر الرملي في الامتداد الشمالي من منطقة Paria Canyon Vermilion Cliffs Wilderness.

وقال سيلز تراوش، الذي يُمارس التصوير منذ العام 2018: "ستتمتع بمشاهد لا تستطيع رؤيتها في أي مكان آخر في هذا العالم".

هل توّد زيارته؟

ويقع الوادي في الأراضي العامة، وتحديدًا على حدود الولايتين الأمريكيتين، أريزونا ويوتا.

ويبقى متاحًا لأي شخص يرغب بزيارته.

ومن الضروري أن تتأكد من حال الطقس قبل زيارة الوادي. وأوضح سيلز تراوش أن الأجواء الماطرة قد تؤدي إلى الهلاك.

وإذا كانت تنهمر الأمطار على بعد أميال شمال الوادي، فقد يتسبّب ذلك بفيضان سريع ومميت.

وحذّر أيضًا من درجات الحرارة المرتفعة، التي تصل إلى أكثر من 100 درجة في الصيف. وبالتالي، يجب أن يكون لديك ما يكفي من المياه، وحماية نفسك من أشعة الشمس قدر المستطاع.

وفي المقابل، يمكن أن تتساقط الثلوج في المنطقة، وتنخفض درجات الحرارة في فصل الشتاء.

ويبقى ضروريًا أن تتحقّق دومًا من حال الطقس وتستعد وفقًا لذلك.

وحازت المشاهد أعلاه على إعجاب العديد من متابعي سيلز تراوش عبر وسائل التواصل الاجتماعي. واستمتع كثيرون بمشاهدة جمال الوادي من الداخل والتعرف إليه.

وقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "جدران الوادي الملساء مذهلة، حيث تعكس قوة الطبيعة حقيقة".

وتابع: "القدرة على تشكيل وادٍ من خلال الرياح والمياه هو أمر لا يمكننا، نحن البشر، أن نستوعبه!".

وقد تبدو زوايا الوادي متشابهة لكنها مختلفة أيضًا!

وحاول أن تأخذ وقتك في المشي حتى تستمتع بتفاصيل المكان المبهرة.

ولكن، تجنب نحت اسمك على الجدران الصخرية أو الأشجار أو أي مكان طبيعي تزوره.

ويجب التعامل مع الطبيعة باحترام وعدم تشويهها، لأن ما قد تفعله بحقّها "جريمة"، بحسب قول سيلز تراوش.