مع ارتفاع درجات حرارة مياه المحيط، يقول الباحثون إنّ العديد من أسماك القرش بدأت بتغيير سلوكيّاتها والأماكن التي تعيش فيها، وطريقة أكلها، وكيفية تكاثرها. وقد ينجم عن هذا الأمر تأثيرات متتالية على بقية النظام البيئي البحري.

فقد أدّت درجات الحرارة الأكثر دفئًا إلى جعل أجهزتهم الهضمية أقل كفاءة، ما يعني أنهم يأكلون الكثير بعد ذلك ويمكن أن يكون لذلك تأثير على السلسلة الغذائية بأكملها.

ويُذكر أن أسماك القرش تُعد من أكثر الحيوانات البحرية المهدّدة بالانقراض على هذا الكوكب، ويعود سبب ذلك إلى الصيد الجائر.