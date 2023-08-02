دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من فئة الأشخاص الذين لا يتردّدون أبدًا بالتخطيط والذهاب في رحلات برّية؟

يأخذ المغامر العُماني أحمد غواص، متابعيه على منصة "إنستغرام" في رحلة عبر طريق تحتضنه جبال شاهقة، بحيث تبدو للناظر كأنّها تُلامس السماء.

وبالفعل، لا يُشبه هذا الطريق أي طريق آخر. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

أين يقع هذا الطريق؟

صوّر غواص هذه المشاهد في محافظة ظفار/ صلالة، وتحديدًا بمنطقة تُعرف باسم "الجنجري".

وفي حين تعتقد أنّ جمال الطريق محصور بين أحضان الجبال، انتظر حتى تُفاجئك نهايته بمشهد عجيب.

ويمتد الطريق لمسافة تتراوح بين 12 و15 كيلومترًا.

في نهاية المطاف، ستقف في حضرة جمال الطبيعة الساحرة التي تجمع اثنين من أبرز مكوّناتها: الجبال والبحر.

هناك، ستكون بعيدًا عن ضجيج المدن وازدحامها، وتُغمض عيناك وتسترخي.

وقال غواص، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "يتميّز سحر المكان بمناظره الجميلة، وطبيعته الجبلية والبحرية معًا".

ولطالما أراد المغامر العُماني تصوير جبل "جنجري".

وبمجرد زيارته للمكان، وثّقه بعدسة كاميراته من دون أي تحضيرات سابقة.

لكن، لم يخل الأمر من التحديات، أبرزها الرياح القوية، وفقدان شبكة الإرسال في بعض الأماكن.

وحازت هذه المشاهد على إعجاب العديد من متابعي المغامر العُماني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفيما تساءل كثيرون عن موقع المكان، أراد بعض الأشخاص زيارته برفقة غواص تحديدًا.

ومن الضروري أن يرافقك شخص على دراية بالطريق وإحداثيّاته حتى لا تضيع في نهاية المطاف.

وأوضح غواص أن ثمة الكثير من الطرق غير المعبّدة في المنطقة.

ويأمل المغامر العُماني بإبراز جمال بلده للعالم.

ومن خلال منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يسعى إلى الترويج للسياحة في سلطنة عُمان حتى تُصبح بين أهم المقاصد السياحية، بحلول عام 2040.