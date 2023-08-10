دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن دُعيت إلى حفلة تُقام في السماء؟

يقف 4 أشخاص يمارسون القفز المظلّي على منصة متدلّية من منطاد هوائي، ويُحلّقون فوق سماء البرازيل، للاستمتاع بحفلة موسيقية لا تُنتسى!

فقد قام فريق Sulreal بدعوة خمسة من الأصدقاء، من هواة القفز المظلّي، لمشاركتهم هذه التجربة. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

لم يكن الأمر سهلًا كما قد تظنّ، رغم أنّ الفريق لديه خبرة واسعة في تنفيذ أفكار مبهرة وجنونية.

ففي الواقع، استغرق تحضير هذا الحفل حوالي 7 أشهر، بدءًا من تصوير الفكرة إلى الإنتاج النهائي.

وتمثّل التحدي الأكبر في محاولة التنبؤ بأداء المنصة عندما يقف عليها 9 أشخاص.

إلى ذلك، أخذ الفريق بالاعتبار إجراءات السلامة.

وتم تقسيم قائمة التدقيق الأمني إلى ثلاثة عوامل.

الهيكل

كان هناك مهندس مسؤول عن تخطيط ورسم وحساب جميع متطلبات الهيكل. وتم اختيار 12 محترفًا لتسجيل الحدث ورصده أيضًا بكاميرات طائرات بدون طيّار.

رحلة منطاد الهواء الساخن

وحصل فريق Sulreal على دعم آرثر زانيلا، وهو ليس طيارًا رائعًا فحسب، لكنّه واحد من أفضل هواة القفز بالمظلات في البرازيل.

المشاركون في التجربة

وكان لدى دودو سيراتي، أحد أعضاء فريق Sulreal، قائمة كاملة بالسيناريوهات المحتملة في حالة طوارئ.

وحاز مقطع الفيديو أعلاه على إعجاب العديد من متابعي الفريق.

وتساءل كثيرون عن موعد الحفلة المقبلة، بيد أنّها تجربة من العمر ولا تحدث سوى مرة واحدة.

وقال أحد أعضاء الفريق، باولو هنريكي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "شعور لا يوصف.. تخيل أنك تتمتّع بمزيج من شروق الشمس، والموسيقى، والأضواء، والألعاب النارية، والأصدقاء، والجبال، والشاطئ، والقمر".