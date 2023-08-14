في السعودية.. مصور يوثق قرية موجودة "فوق السحاب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- على مرّ الأعوام، حازت جبال الحشر الواقعة في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية على اهتمام الأشخاص عبر الإنترنت، وخصوصًا مع تداول العديد من مقاطع الفيديو والصّور التي تُسلّط الضّوء على طبيعتها الأخّاذة، والتي تسحر الزوّار.

وبحسب الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تُعد هذه الجبال من أبرز المواقع السياحيّة في محافظة الداير بني مالك.

وفي يوليو/ تموز من عام 2020، شجّع موقع إحدى قُرى جبال الحشر المصوّر السعودي، أسامه بن ضيف الله الحربي، على زيارتها، وتوثيقها بعدسته.

وقال الحربي في مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية: "شجّعتني عزلة هذه القرية، وتمسكها بعاداتها، وتقالديها، إضافةً لتعايشها وانسجامها مع الطبيعة".

وفي مقاطع فيديو ساحرة، تَظهر القرية ومساكنها وهي محاطة بستارٍ سميك من السحاب.

وأثارت المشاهد التي وثّقها السعودي اهتمام العديد من الأشخاص عبر الإنترنت بفضل "وجود المنازل على سفوح الجبال مع الضباب"، بحسب ما ذكره.

وأكّد المصور أن تنوّع المملكة الطبيعي المبهر هو "أكبر حافز" له على الاستمرار في توثيق زوايا البلاد المتنوّعة.