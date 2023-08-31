دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتربّع "مرآةٌ عملاقة" فوق جبال الأطلس الكبير في المغرب. هكذا وصف المغامر والرياضي المغربي، عز الدّين لمين، بحيرة "إسلي" الساحرة في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

ويأمل لمين، وهو مؤسس نادي "Happy Feet" المختص بالرّياضات الجبلية، تعريف الأشخاص بالثروات الطبيعية في البلاد، والترويج لها عبر شبكات التواصل الإجتماعي من خلال تحديات ومشاريع مختلفة، ومنها "#Hidden Gems of Morocco"، أو "جواهر المغرب الخفية".

وقال المغربي: "بحيرة إسلي من أروع البحيرات في شمال إفريقيا، وهي تحفة طبيعية تتربّع على ارتفاع يفوق 2،200 متر"، مضيفًا أنّها "كانت من إحدى الجواهر التي استكشفناها في مشروعنا.. جواهر المغرب الخفية".

وشهدت هذه البحيرة إقبالاً ملحوظًا من الزوّار من مختلف الجنسيات والأعمار لما تزخر به من طبيعة رائعة، وسحر خفي، إضافةً لما تتناقله الأساطير من قصص جاذبة (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

ولذلك، يحرص النادي على ترتيب رحلات منتظمة لزيارة البحيرة، والاستمتاع بجمال طبيعتها العذراء، وخصوصًا في فصل الشتاء، عندما تتزيّن التضاريس المحيطة بها باللون الأبيض.

كما يعمل النادي على نشر الوعي، والمساهمة في الحفاظ على بيئة البحيرة، إضافةً لموروثها الثقافي العريق.

وعند وصف هذه البحيرة التي يصل عمقها إلى 95 مترًا، قال لمين: "تبدو مياهها الصافية كمرآة عملاقة تنعكس عليها قمم الجبال المجاورة المغطاة بالثلوج".

ولحسن الحظ، لا تُعتبر رحلة الوصول إلى بحيرة "إسلي" صعبة، إذ تستغرق 3 إلى 4 ساعات تقريبًا لعدم تجاوز طول المسار 12 كيلومترًا.