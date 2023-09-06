اضطرت طائرة تابعة لشركة دلتا - كانت في طريقها من أتلانتا إلى إسبانيا - إلى العودة بعد أن تسبب إسهال أحد الركاب في حدوث خطر بيولوجي على متن الطائرة.

وتوجب على قائد طائرة الرحلة 198 العودة والهبوط اضطراريًا في مطار أتلانتا بعد ساعتين من الإقلاع فقط.

كما نُقل أن طاقم الطائرة لم يتكمن من احتواء حالة الخطر البيولوجي الطارئة بالمحارم والمطهر برائحة الفانيليا، وبعد الهبوط في مطار أتلانتا، خضعت طائرة إيرباص A350 لعملية تنظيف عميق.

وبعد تأخير دام 8 ساعات، استقل جميع الركاب على متن الطائرة، بما في ذلك الشخص المسؤول عن الخطر البيولوجي، طائرة أخرى متجهة إلى برشلونة.

من جانبها، قالت شركة طيران دلتا ببيان مقتضب إن "رحلة 198 لطيران دلتا.. عادت إلى أتلانتا عقب حالة طبية على متنها.. نعتذر بشدة لعملائنا بسبب التأخير والإزعاج".