استخدم علماء في نيويورك موسيقى فرقة "بينك فلويد" البريطانية الشهيرة لإجراء دراسة مذهلة حول نشاط الدماغ. بعدما استمع مرضى وضعت لهم أقطاب كهربائية في أدمغتهم إلى أغنية "Another Brick in the Wall"، تمكّن الباحثون من إعادة إنتاج نسخة من الأغنية بنجاح من خلال استخدام إشارات الدماغ المجمّعة فقط.